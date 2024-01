China Minmetals Rare Earth Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Aktien mit niedrigeren KGVs erscheinen auf den ersten Blick preisgünstiger. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" liegt das KGV von China Rare Earth And mit 148,38 auf ähnlichem Niveau. Die Aktie erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat China Rare Earth And eine Performance von -19,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Underperformance von -11,82 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie um 11,82 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Rare Earth And weisen auf eine erhöhte Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für China Rare Earth And in diesem Punkt also eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Diskussion. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält China Rare Earth And auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.