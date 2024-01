China Minmetals Rare Earth Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs des Unternehmens China Rare Earth And hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -19,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Rare Earth And eine Underperformance von -12,55 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -6,67 Prozent im letzten Jahr, und China Rare Earth And lag 12,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Rare Earth And-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 30,53 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,43 CNH liegt somit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -13,43 Prozent. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Eine ähnliche Analyse des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung, diesmal von -5,98 Prozent, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die China Rare Earth And-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält China Rare Earth And auf dieser Stufe daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell beträgt der RSI-Wert 63,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral" für die China Rare Earth And-Aktie.