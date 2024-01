China Mining Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien abgeleitet werden. Für China Mining wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt neutral eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral gegenüber China Mining. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 0,03 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,024 SGD liegt und daher zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,02 SGD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird China Mining basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die China Mining-Aktie. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.