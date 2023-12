China Mining Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die China Mining wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 SGD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,024 SGD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,02 SGD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei China Mining keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien ist als neutral einzustufen. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt. Daher wird auch diese Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei China Mining ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Mining beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu der Bewertung "Neutral" führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Bewertung für die Aktie hin. Daher ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für China Mining.