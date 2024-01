China Mining Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die China Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 SGD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (0,02 SGD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält China Mining für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Mining. Die Marktstimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird das Wertpapier basierend auf dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Mining eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.