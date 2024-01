China Merchants Shekou Industrial Zone Aktie: Der absolute Knall!

Die China Merchants Shekou Industrial Zone hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, sowohl in der kurzfristigen als auch in der langfristigen Betrachtung. Mit einem Kurs von 8,57 CNH liegt die Aktie nun -14,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften charttechnischen Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 79, was auf eine Überbewertung hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage mit einem Wert von 65,8 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die China Merchants Shekou Industrial Zone.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den Social Media zeigen eine erhöhte Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Trotz dieser Bewertungen waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber der China Merchants Shekou Industrial Zone, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Gut" bewertet.