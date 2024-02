China Merchants Shekou Industrial Zone Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die China Merchants Shekou Industrial Zone verzeichnete einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,73 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,39 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,95 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 8,99 CNH, was einem Abstand von +4,45 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Merchants Shekou Industrial Zone liegt bei 30,26, was weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation darstellt und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Kategorie RSI daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung für die China Merchants Shekou Industrial Zone festgestellt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden und an neun Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Merchants Shekou Industrial Zone, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Schlecht".