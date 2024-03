China Merchants Shekou Industrial Zone Aktie: In Lauerstellung

Die Anlegerstimmung bezüglich China Merchants Shekou Industrial Zone war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es nur einen positiven Tag im Vergleich zu neun negativen Tagen, und an vier Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls größtenteils negativ aufgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält China Merchants Shekou Industrial Zone daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,54 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,73 CNH weicht somit um -24,35 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 8,92 CNH, so liegt der letzte Schlusskurs mit -2,13 Prozent in ähnlicher Höhe. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für die China Merchants Shekou Industrial Zone liegt aktuell bei 67,44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für den RSI die Einstufung "Neutral" vergeben.