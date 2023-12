China Merchants Shekou Industrial Zone Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Veränderungsrate der Stimmung sowie der Intensität der Diskussion ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von den Anlegern. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Somit erhält die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie ein "Gut"-Rating.

Relative Stärke-Index: Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 34. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb wir ihn als "Neutral" einstufen. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist China Merchants Shekou Industrial Zone auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 68,69). Das Wertpapier wird somit für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Merchants Shekou Industrial Zone unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,63 CNH mit dem aktuellen Kurs (9,53 CNH) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von -24,54 Prozent. Die Aktie erhält damit eine Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für das GD. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (10,39 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,28 Prozent Abweichung). Die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.