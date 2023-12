China Merchants Shekou Industrial Zone Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 54,05, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich ein interessantes Bild. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis als "Schlecht" bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie in den letzten zwei Wochen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.