China Merchants Port Holdingsadr Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung und Diskussion über China Merchants Port in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Marktsentimentanalyse. Der Relative Strength Index (RSI) der China Merchants Port zeigt mit einem Wert von 81,13 für den 7-Tage-Zeitraum und 72,7 für den 25-Tage-Zeitraum eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbeurteilung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Merchants Port mit 8,2 Prozent knapp über dem Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent in der Verkehrsinfrastrukturbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite in der Industriebranche zeigt sich, dass China Merchants Port mit einer Rendite von -6,98 Prozent im letzten Jahr über 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -3,14 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.