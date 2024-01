China Merchants Port Holdingsadr Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index ergibt sich aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei China Merchants Port wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 40,45), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält China Merchants Port eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat China Merchants Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,89 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +2,95 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,8 Prozent, und China Merchants Port übertraf diesen Durchschnittswert um 9,69 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von China Merchants Port beträgt derzeit 8,23 %, was nur geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt ("Verkehrsinfrastruktur") von 8,18 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Merchants Port-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,64 HKD. Der letzte Schlusskurs (10,62 HKD) weicht nur um -0,19 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,18 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,32 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Merchants Port-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.