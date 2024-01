China Merchants Port-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwei Wochen wurde China Merchants Port von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Dividendenrendite für China Merchants Port beträgt 8,23 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert für diese Aktie, was von Analysten als "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Merchants Port-Aktie bei 10,66 HKD liegt, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,13 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird China Merchants Port auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Merchants Port bei 6,37 und damit unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.