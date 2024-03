China Merchants Port Aktie: Ein sicheres Investment?

Die China Merchants Port-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 8,2 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 7,7 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anlegerstimmung, die in den Diskussionen auf sozialen Medien zum Ausdruck kommt, zeigt sich weitgehend neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie von China Merchants Port deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich ein anderes Rating, nämlich "Neutral". Zusammenfassend wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von China Merchants Port als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,13 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 14,1. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".