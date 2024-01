China Merchants Port Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Dividende von China Merchants Port beträgt aktuell 2, was einen positiven Unterschied von +0,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von China Merchants Port liegt aktuell bei 89,17 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das China Merchants Port-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Port liegt bei 10,82, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 16,74 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,8 CNH liegt. Auf dieser Basis erhält China Merchants Port eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine andere Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird China Merchants Port daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.