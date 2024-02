China Merchants Port Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die China Merchants Port weist derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 16,7 CNH auf, während der aktuelle Aktienkurs bei 18 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +7,78 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 16,46 CNH, was einer Distanz von +9,36 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 2, was eine positive Differenz von +0,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik von China Merchants Port von Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete China Merchants Port eine Performance von 18,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um -9,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,09 Prozent im Branchenvergleich. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,85 Prozent, wobei China Merchants Port 35,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Aktienkurs von China Merchants Port in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Port liegt mit einem Wert von 11,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche Verkehrsinfrastruktur von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.