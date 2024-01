China Merchants Port Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von China Merchants Port hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,82 Prozent erzielt, was 6,24 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (1,58 Prozent) liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die jährliche Rendite im Durchschnitt bei -0,75 Prozent, wobei China Merchants Port aktuell 8,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Merchants Port-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,75 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,01 CNH liegt, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 72,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die China Merchants Port-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die China Merchants Port-Aktie daher als "Gut"-Wert bewertet.