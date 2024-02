China Merchants Port Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von China Merchants Port wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um eine Einschätzung abzugeben. In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit 6,13 insgesamt 58 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 14,77 im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Daher wird die Aktie nach dieser Analyse als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,33 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 9,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,05 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 9,74 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Merchants Port bei 8,2 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 7,74 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die China Merchants Port-Aktie aus den verschiedenen Analysen eine Bewertung von "Neutral".