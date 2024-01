China Merchants Port Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. China Merchants Port wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die China Merchants Port-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 40,45, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat China Merchants Port in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,95 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von China Merchants Port um 9,69 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei China Merchants Port eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum verändert. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" zugeordnet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Port beträgt aktuell 6,37, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft.