China Merchants Port Aktie: Am Scheideweg

Die China Merchants Port wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,7 HKD, während der Kurs der Aktie bei 10,12 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,42 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,04 HKD, was einer Abweichung von +0,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielte China Merchants Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,89 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -3,37 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie 6,34 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von China Merchants Port als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,37 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur" liegt, der 14,32 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".