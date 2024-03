China Merchants Expressway Network Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der China Merchants Expressway Network &-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 12,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 9,66 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,28 CNH liegt mit einem Unterschied von +5,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 10,84 CNH, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die China Merchants Expressway Network &-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Merchants Expressway Network & derzeit mit 4,05 % höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 2,24 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Gut".

Der Aktienkurs der China Merchants Expressway Network & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,22 Prozent erzielt, was 48,8 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Im Vergleich zur Branche Verkehrsinfrastruktur liegt die Rendite sogar um 40,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.