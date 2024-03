China Merchants Expressway Network Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von China Merchants Expressway Network hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt das Unternehmen damit 47,5 Prozent über dem Durchschnitt von -17,28 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -9,46 Prozent, und China Merchants Expressway Network liegt aktuell 39,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf China Merchants Expressway Network. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Merchants Expressway Network liegt bei einem Niveau von 55,47 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,95 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für China Merchants Expressway Network.