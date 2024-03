China Merchants Expressway Network Aktie: Was war das denn?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Expressway Network & liegt derzeit bei 11 und befindet sich somit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnittswert (ca. 0 Prozent) in der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Merchants Expressway Network & derzeit bei 9,68 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,54 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 10,31 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Merchants Expressway Network &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (63,91 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,26 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in Bezug auf diesen Aspekt unserer Analyse. Somit erhält die China Merchants Expressway Network & eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse.