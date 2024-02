China Merchants Expressway Network Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von China Merchants Expressway Network hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,04 Prozent erzielt, was 54,4 Prozent über dem Durchschnitt (-19,37 Prozent) des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" von -10,78 Prozent, liegt die Aktie aktuell um 45,81 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die China Merchants Expressway Network-Aktie eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik mit einem "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über China Merchants Expressway Network in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über China Merchants Expressway Network weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,43 zeigt, dass die Aktie von China Merchants Expressway Network auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.