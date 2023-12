China Merchants Expressway Network Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von China Merchants Expressway Network & hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 25,13 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Verkehrsinfrastruktur-Branche hat im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 1,35 Prozent erreicht, wobei China Merchants Expressway Network & mit 23,78 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für China Merchants Expressway Network & liegt bei 51,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis ist ebenfalls neutral mit einem Wert von 33,94. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem RSI.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der China Merchants Expressway Network & bei 9,25 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,89 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage hat einen Stand von 9,54 CNH, was einer Neutralbewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die China Merchants Expressway Network &-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.