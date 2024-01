China Merchants Expressway Network Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von China Merchants Expressway Network & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -0,7 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +31,48 Prozent für China Merchants Expressway Network & bedeutet. In der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent im letzten Jahr, wobei China Merchants Expressway Network & 29,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf China Merchants Expressway Network & zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Merchants Expressway Network & war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von China Merchants Expressway Network & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen war die Mehrheit der Marktteilnehmer positiv eingestellt gegenüber China Merchants Expressway Network &. Es gab neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält China Merchants Expressway Network & daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für China Merchants Expressway Network & bei 45,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Neutral".