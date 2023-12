China Merchants Energy Shipping Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von China Merchants Energy Shipping hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,61 Prozent erzielt, was 0,28 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 3,33 Prozent, und China Merchants Energy Shipping liegt aktuell 0,28 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Merchants Energy Shipping liegt bei 39,02, was bedeutet, dass sich die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf China Merchants Energy Shipping, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz gezeigt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt gegenüber China Merchants Energy Shipping. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt auch zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält China Merchants Energy Shipping von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.