China Merchants Energy Shipping Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für China Merchants Energy Shipping liegt bei 45,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 48,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat China Merchants Energy Shipping in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,61 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,73 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor "Energie" liegt die Rendite bei 4,34 Prozent, wobei China Merchants Energy Shipping 0,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung bei China Merchants Energy Shipping festgestellt werden. Dies wird durch die Analyse der sozialen Medien deutlich, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen erkennbar war. Daher wird das Sentiment mit "Schlecht" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird China Merchants Energy Shipping für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Merchants Energy Shipping-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der kurzfristige als auch der längerfristige Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Performance des Aktienkurses hin, was zu dieser Einstufung führt.

Insgesamt erhält China Merchants Energy Shipping anhand der verschiedenen Bewertungskategorien ein Gesamtrating von "Neutral".