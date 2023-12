China Merchants China Direct Investments Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Merchants China Direct Investments wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 75,24, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Merchants China Direct Investments höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 1,06 Prozentpunkte (6,85 % gegenüber 5,79 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" einstuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Merchants China Direct Investments-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -12,08 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,61 Prozent), womit das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von China Merchants China Direct Investments als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,4 liegt die Aktie insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (22,18), was die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" einstuft.