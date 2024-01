China Merchants China Direct Investments Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von China Merchants China Direct Investments wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,11 Prozent auf. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" im Durchschnitt um -7,87 Prozent, was bedeutet, dass China Merchants China Direct Investments eine Outperformance von +4,76 Prozent erzielte. Im gesamten Finanzsektor betrug die mittlere Rendite -8,63 Prozent, was China Merchants China Direct Investments um 5,52 Prozent übertraf. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Aktie von China Merchants China Direct Investments auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 8,5 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 7,57 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,94 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,83 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,32 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird China Merchants China Direct Investments auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei einer Dividendenrendite von 7,17 % können Investoren, die in die Aktie von China Merchants China Direct Investments investieren, einen Mehrertrag von 1,24 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die China Merchants China Direct Investments-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.