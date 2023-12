China Merchants China Direct Investments Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Dividendenpolitik von China Merchants China Direct Investments wird derzeit positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +1,11 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Merchants China Direct Investments in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche erzielt. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors liegt die Performance sogar um 7,09 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass China Merchants China Direct Investments weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, während der 25-Tage-RSI eine Überkaufung signalisiert und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China Merchants China Direct Investments zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderungen ist ebenfalls gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild des Unternehmens insgesamt als "Neutral" eingestuft.