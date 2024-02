China Merchants Bank Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei China Merchants Bank wurde der RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Beim RSI25 hingegen ist die China Merchants Bank überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Bank eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Merchants Bank auf 31,66 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 31,4 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,82 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 28,76 CNH, wodurch die Aktie mit +9,18 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bank daher die Gesamtnote "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von China Merchants Bank mit -22,53 Prozent mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Merchants Bank mit 23,66 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei China Merchants Bank in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse ergab außerdem 5 Schlecht- und 0 Gut-Signale, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung ableiten lässt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.