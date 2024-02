China Merchants Bank Aktie: Einfach nur Spitze!

China Merchants Bank: Stimmungsanalyse und technische Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für China Merchants Bank wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält China Merchants Bank in diesem Punkt also die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer in den Social Media grundsätzlich neutral gegenüber China Merchants Bank eingestellt. Es gab sechs positive und ein negatives Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält China Merchants Bank daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält China Merchants Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Merchants Bank zeigt eine Ausprägung von 7,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 20,94 für 25 Tage. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" für beide Zeiträume. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Gut" auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse ist die China Merchants Bank mit einem Kurs von 33 CNH inzwischen +13,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,4 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.