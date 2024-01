China Merchants BankClass H Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "China Merchants Bank":

Die China Merchants Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 32,33 CNH aufgewiesen. Aktuell liegt der Kurs bei 27,82 CNH, was einer Abweichung von -13,95 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 29,24 CNH, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Merchants Bank liegt bei 30,81, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 65,27 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich für China Merchants Bank in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung wider, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings ergaben sich in diesem Zeitraum auch acht Handelssignale, von denen keines als positiv eingestuft wurde. Dies führt letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie. Insgesamt wird die Aktie von China Merchants Bank bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.