China Merchants BankClass H Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Daikin Industries":

Der Aktienkurs der China Merchants Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,09 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -1,88 Prozent, was einer Underperformance von -19,21 Prozent für die China Merchants Bank entspricht. Der Finanzsektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1,82 Prozent, wobei die China Merchants Bank um 22,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance in sowohl Branchen- als auch Sektorenvergleich erhält die China Merchants Bank in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses der China Merchants Bank innerhalb von 7 Tagen neutral sind, mit einem RSI von 30,81. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die China Merchants Bank im Internet festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale identifiziert. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine Bewertung von "Neutral".

Die China Merchants Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Underperformance im Vergleich zu anderen Aktien der Handelsbanken-Branche und des Finanzsektors. Der RSI deutet auf eine neutrale Situation hin, während das langfristige Stimmungsbild und das Anleger-Sentiment ebenfalls neutral bewertet werden.