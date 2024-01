China Merchants BankClass H Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "China Merchants Bank":

Die China Merchants Bank hat in den letzten Tagen eine gemischte technische Analyse aufgezeigt. Der aktuelle Kurs von 28,29 CNH liegt 12,12 Prozent unter dem GD200 von 32,19 CNH, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 28,96 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die China Merchants Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,09 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -19,82 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 22,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält die China Merchants Bank eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die hauptsächlich in die "Schlecht"-Richtung zeigen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die China Merchants Bank gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die China Merchants Bank eine gemischte Bewertung basierend auf der technischen Analyse.