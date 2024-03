China Mengniu Dairy Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

China Mengniu Dairy wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet angesehen, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,58, was einem Abstand von 17 Prozent zum Branchen-KGV von 18,82 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,61 Prozent, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 4,08) liegt. Diese Dividendenpolitik erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von China Mengniu Dairy werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie der kaum vorhandenen Änderungen der Stimmung mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie der China Mengniu Dairy zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 45,9 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.