China Mengniu Dairy Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv (grün), es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen China Mengniu Dairy. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Mengniu Dairy-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Mengniu Dairy.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass China Mengniu Dairy mit einer Rendite von -51,36 Prozent mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,46 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, liegt die Aktie mit 32,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei China Mengniu Dairy aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten heute als "Schlecht" bewertet.