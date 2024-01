China Mengniu Dairy Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Mengniu Dairy war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab zwei Tage, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von China Mengniu Dairy als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 15,72 liegt sie insgesamt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 70,21 liegt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im durchschnittlichen Bereich liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für China Mengniu Dairy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet China Mengniu Dairy im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 1,72 % aus, was 1,94 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.