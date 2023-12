China Mengniu Dairy Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von China Mengniu Dairy hat in den letzten 12 Monaten eine negative Rendite von -35,57 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt der "Verbrauchsgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche, die bei -10,43 Prozent liegt, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -25,14 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienentwicklung im letzten Jahr.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Mengniu Dairy bei 16,92 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 69,18. Dies entspricht einer Unterbewertung um 76 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Mengniu Dairy-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 57, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (64,77) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Mengniu Dairy aktuell bei 1, was einer negativen Differenz von -1,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.