China Mengniu Dairy Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anleger vermerkten. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen rote Anzeichen, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen China Mengniu Dairy diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. China Mengniu Dairy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Neutral"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für China Mengniu Dairy beträgt aktuell 46,81 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein Wert von 58,61, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält China Mengniu Dairy unterm Strich eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,72 Prozent, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,64) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China Mengniu Dairy-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.