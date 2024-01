China Mengniu Dairy Aktie: Aufgepasst!

Die China Mengniu Dairy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,64 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,96 HKD, was einem Unterschied von -31,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,92 HKD liegt mit einem Unterschied von -17,28 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Mengniu Dairy-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen zu China Mengniu Dairy. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,72 auf, was 78 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Stimmung rund um die Aktie von China Mengniu Dairy, sowohl bei Investoren als auch in den Beiträgen im Internet, zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" eingestuft.