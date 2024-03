China Mengniu Dairy Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI von China Mengniu Dairy liegt bei 84,24, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 46,94 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China Mengniu Dairy beträgt 2,61 Prozent, was 1,83 Prozent über dem Mittelwert (0,78) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China Mengniu Dairy eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Mengniu Dairy in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Mengniu Dairy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Mengniu Dairy bei 15,61, was 16 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (18,49). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.