China Mengniu DairyADR Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Univest":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens China Mengniu Dairy war in den vergangenen Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Stimmung, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen fanden keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen statt. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Mengniu Dairy derzeit bei 28,73 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 21,7 HKD gehandelt wurde und somit einen Abstand von -24,47 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 24,62 HKD liegt, was einer Differenz von -11,86 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16. Dies bedeutet, dass die Börse 16,92 Euro für jeden Euro Gewinn von China Mengniu Dairy zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche wird somit 77 Prozent weniger gezahlt. In der Branche "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert aktuell bei 72. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,81 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Mengniu Dairy weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 58,61 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die China Mengniu Dairy-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.