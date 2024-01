China Mengniu DairyADR Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von China Mengniu Dairy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,39 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 29,55 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere in der Nahrungsmittelbranche liegt bei -12,34 Prozent, und China Mengniu Dairy liegt derzeit 31,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich neutral gegenüber China Mengniu Dairy eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und ein negatives Marktverhalten, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls hauptsächlich neutral aufgenommen, weshalb China Mengniu Dairy eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 15,72, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Mengniu Dairy-Aktie zeigt einen Wert von 87 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 60,99, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Mengniu Dairy.