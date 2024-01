China MeiDong Auto Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von China Meidong Auto hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,73 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Meidong Auto im Branchenvergleich um -65,97 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 3,45 Prozent im letzten Jahr, und China Meidong Auto lag 73,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über China Meidong Auto in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Meidong Auto wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Meidong Auto eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von China Meidong Auto als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 25,59 insgesamt 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".