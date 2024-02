China Meheco Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von China Meheco weist im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -23,94 Prozent auf, was 5,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Bereich der Handelsunternehmen und Distributoren beträgt die mittlere jährliche Rendite -24,01 Prozent, wobei China Meheco aktuell 0,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei China Meheco eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der China Meheco-Aktie bei 12,47 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,7 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 11,07 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für China Meheco liegt aktuell bei 38, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,09 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für China Meheco.