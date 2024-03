China Meheco Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index: Zurzeit liegt der Relative Strength Index (RSI) für China Meheco bei 61,76 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 44,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte China Meheco eine Performance von -27,78 Prozent, was eine Underperformance von -2,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance 7,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält China Meheco daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "Gut".

Sentiment und Buzz: Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild über China Meheco in den sozialen Medien. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.