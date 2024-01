China Meheco Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von China Meheco hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,9 Prozent verzeichnet, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Ebenfalls liegt die Rendite des Unternehmens in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche mit -7,56 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse erhält die China Meheco-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines Abweichung von -13,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch erhält sie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Basierend auf dem Relative Strength-Index bekommt die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, mit einem RSI7-Wert von 50,82 und einem RSI25-Wert von 67,78.

Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating in den Branchenvergleich, ein "Gut"-Rating im Anleger-Sentiment, ein "Neutral"-Rating in der technischen Analyse und ein weiteres "Neutral"-Rating auf Basis des Relative Strength-Index.