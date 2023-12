China Meheco Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten vier Wochen gab es erhebliche Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von China Meheco in den sozialen Medien. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält China Meheco daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der China Meheco-Aktie in den letzten 12 Monaten jedoch bei -26,21 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -18,99 Prozent schlecht ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Meheco-Aktie derzeit bei 13,2 CNH verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 11,8 CNH liegt und somit einen Abstand von -10,61 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 11,99 CNH, was einer Differenz von -1,58 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal für die Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die China Meheco-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 62,5, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 57,4 aufweist, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.